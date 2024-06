Lorella Boccia, il debutto su Rai 1 come conduttrice con Camper in Viaggio: la prima puntata guadagna il 14,1% di share

Lorella Boccia torna alla conduzione con la nuova edizione di ‘Camper in Viaggio’ il programma estivo di Rai1 che porta gli italiani in vacanza. L'ingresso della ballerina e conduttrice è una novità assoluta per l’edizione 2024 che la vede al fianco del collega Tinto. Quella di ieri è stata una giornata di ottimo debutto, la trasmissione è stata premiata con il 14,1% di share (756mila spettatori),

Dopo diverse prime e seconde serate alla conduzione tra Mediaset, Discovery e Rai, Boccia debutta nel day time e per la prima volta approda da conduttrice su Rai1.

L’esperienza nel day time, non è nuova; già nel 2018, condusse la striscia quotidiana del talent ‘Amici’, programma che l’ha lanciata in televisione prima come concorrente e poi come presenza / cast fisso.

L'avventura di 'Camper in viaggio' sarà in onda dal 3 giugno al 6 settembre dalle 11.30 alle 12.00 su Rai 1. “Approfondire”: è questa la parola d’ordine di un viaggio in cui i protagonisti dovranno compiere missioni giornaliere, affidate dal “Professore” Umberto Broccoli. Si scopriranno luoghi, prodotti artigianali e sport estivi.



Nella prima settimana, dal 3 al 7 Giugno, il “Camper” arriverà in una piazzola in un campeggio di Alghero, dando la possibilità ai due conduttori di esplorare Capocaccia, godersi la meravigliosa spiaggia de La Pelosa e passeggiare sull’isola dell’Asinara alla scoperta dei suoi simboli.