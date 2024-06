MotoGp, il dietro le quinte del Gran Premio con Sky Sport. Guido Meda: «Stare fermo durante la telecronaca è impossibile»

Il rombo dei motori, le grida del pubblico, l'emozione che sale nei secondi prima del via. Centocinquanta milioni di spettatori si sono radunati al Mugello per il Gran Premio d'Italia della MotoGp lo scorso 2 giugno in cui ha trionfato il pilota Ducati Francesco Bagnaia "Pecco". E altri 2 milioni 752 mila hanno seguito la gara da casa nella diretta dalle 14 su Sky e TV8, che ha totalizzato il 20,4% di share. Ma cosa c'è dietro queste cifre? Come hanno vissuto il GP da dietro le quinte i giornalisti della redazione di Sky Sport? Siamo entrati nel paddock del Mugello per vedere in prima persona il lavoro di Guido Meda Mauro Sanchini, Vera Spadini e Sandro Donato Grosso.

Trasmettere le emozioni dalla pista alla tv

Dall'asfalto allo schermo, al Mugello le emozioni corrono più veloci delle moto. In tempo reale, chiusi nella cabina di commento del truck di Sky Sport il telecronista Guido Meda e il commentatore tecnico Mauro Sanchini giocano una "gara nella gara", una corsa contro il tempo per far arrivare ai tifosi a casa tutta l'emozione di ciò che accade sulla pista. «Stare fermo durante la telecronaca? Impossibile.

Vivo le emozioni di chi corre sulla mia pelle, tanti piloti li conosco personalmente da anni e li ho visti crescere, quindi mi immedesimo molto» afferma Meda. «Muovermi durante la diretta fa parte di me. Che devo fare mi lego?».

Guido Meda e Mauro Sanchini nella cabina di commento

Il telecronista, vicedirettore di Sky Sport e capo dei Motori, fa da anni "coppia fissa" con Mauro Sanchini: «Ho una grande fortuna, lavoro con un amico. Ormai c'è un feeling perfetto tra di noi, non ci parliamo sopra e non ci interrompiamo. Riusciamo a capirci al volo. Credo che questa armonia arrivi anche al pubblico a casa».

Nel truck di Sky Sport: come vivono il GP i giornalisti?

La cabina di commento da cui Meda e Sanchini raccontano in diretta la gara si trova a pochi metri dalla pista, nel truck di Sky Sport. «È la nostra casa "mobile", il truck accompagna i giornalisti in tutte le trasferte europee della MotoGp» spiega Massimo Battiston, project leader Sky Sport MotoGP.

All'interno c'è tutto l'occorrente per seguire al meglio la gara: una sala riunioni, lo studio televisivo dove si accolgono gli ospiti, la sala di montaggio e la sala di commento per la telecronaca. Qui per ogni Gran Premio lavora una squadra composta da una decina di persone, tra tecnici e giornalisti, in contatto continuo con gli studi di Milano.

La giornata è scandita da impegni continui e da un'intensa preparazione, ma sul tetto qualcuno ha sistemato un'amaca: un "promemoria" di prendersi una pausa ogni tanto, anche nelle convulse giornate delle corse.

Vera Spadini: «Dietro ogni diretta ci sono ore di studio»

Quando entriamo nel truck di Sky ad accoglierci c'è la padrona di casa, Vera Spadini. La conduttrice è alla sua postazione con davanti un pc, un quaderno di appunti e un grande libro rosso: una sorta di enciclopedia di piloti e scuderie che hanno solcato il circuito del Mugello. Ce lo mostra fiera: «Per chi si gode lo spettacolo a casa, telecronaca e dirette possono sembrare completamente improvvisate, ma non è così. Le emozioni della gara le vivi sul momento, certamente non puoi prepararle. Ma tutto il resto è frutto di ore di studio che precedono i collegamenti». Un lavoro meticoloso fatto di statistiche, anniversari, ricorrenze: l'obiettivo è sempre «dare qualcosa in più» al pubblico, per far apprezzare e comprendere al 100% la bellezza di questo sport.