GF, arriva l'ammissione di Anita a Giuseppe: «Sono due mesi che parlo...»

Lunedì 20 Novembre 2023, 07:59

All'interno della Casa del Grande Fratello, Anita Olivieri si è lasciata sfuggire una rivelazione significativa durante una conversazione con Giuseppe Garibaldi. La ragazza ha infatti toccato quello che sembra essere stato il punto chiave della sua strategia e del suo modo di interagire all'interno della casa negli ultimi due mesi, svelando di aver costantemente posto al centro delle sue discussioni sia lo stesso Giuseppe che, soprattutto, la sua complessa storia con Beatrice Luzzi, fatta di alti e bassi e soprattutto discussioni. Inutile sottolineare che queste confessioni hanno subito catturato l'attenzione del pubblico, tanto da essere diventate oggetto di una fervente discussione tra gli spettatori del reality show di Casa Mediaset che, in rete, si sono lasciati andare ai commenti più diversi a riguardo. Ma cosa avrà mai confessato di tanto terribile Anita? Andiamo a scoprirlo insieme. Photo Credits: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy; music by Korben MKdB



GF, gaffe di Anita sulle brigate rosse: ecco cosa dice a Giampiero Mughini