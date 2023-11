Grande Fratello, Anita Olivieri su Beatrice Luzzi: «Viene fuori tutto». Le sue parole lasciano di stucco gli inquilini

Giovedì 23 Novembre 2023, 08:14

All'interno della casa del Grande Fratello, Anita Olivieri ha parlando a lungo con Marco Maddaloni e Rosy Chin, facendo rivelazioni che potrebbero in qualche modo scuotere le fondamenta dell'abitazione. La concorrente ha affrontato il delicato argomento del suo rapporto difficile con Beatrice Luzzi, attribuendole la responsabilità di gran parte dei dissidi, soprattutto ai tempi della relazione tra l’attrice romana e Garibaldi. Tuttavia, ciò che sta suscitando un certo dibattito è proprio la sua presa di posizione su determinate "rivelazioni" che potrebbero emergere all'interno del reality show di Casa Mediaset. Ma cosa avrà mai detto Anita su Beatrice? A cosa farà mai riferimento? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy, Kikapress; music by Korben MKdB



