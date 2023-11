GF, Anita e la "sindrome dell'impostore": cosa rivela sottovoce a Mirko

Venerdì 10 Novembre 2023, 08:38

Sta facendo discutere il caso che sta travolgendo Anita Olivieri al Grande Fratellov, dove si parla di "sindrome dell'impostore", anche se qualcuno parla addirittura di "sindrome dell'autore". A scatenare i suoi sensi di colpa c’è il fatto di essere ancora una volta immune. Ma sulla concorrente, in realtà, sembra esserci uno scoop che la vuole coinvolta in un flirt con uno degli autori del reality show di Casa Mediaset. Ma cosa avrà mai combinato Anita? E cosa avrà mai confessato a Mirko di tanto compromettente? E, soprattutto, cosa rischia ora la ragazza? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music by Korben MKdB



