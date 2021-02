Freedom-Oltre il confine, le anticipazioni della sesta puntata in onda il 12 febbraio

Torna la 4a stagione di Freedom - Oltre il confine. La sesta puntata della trasmissione condotta da Roberto Giacobbo andrà in onda venerdì 12 febbraio alle 21:25 su Italia 1. In questo nuovo episodio le telecamere di “Freedom - Oltre il confine” racconteranno la storia del più famoso dinosauro italiano, che è anche uno dei più famosi al mondo: Ciro. Il suo perfetto stato di conservazione lo ha reso una vera rarità che ha consentito alla paleontologia mondiale di capire molte cose sui signori incontrastati della Terra prima dell’era degli uomini.

I dinosauri

Il racconto di Roberto Giacobbo che da Pietraroja e da Benevento ripercorrerà tutte le tappe di questa clamorosa quanto fortuita scoperta, fino a Verona per sentire il racconto dei Todesco, la famiglia che nel 1980 ha salvato Ciro dalla distruzione. Ma non solo: per ricreare le atmosfere nelle quali i dinosauri hanno vissuto Freedom arriverà in Calabria, andando a Isola Capo Rizzuto e nel Bosco dei Giganti della Sila, dove alcuni alberi altissimi si sono salvati dall’estinzione.

I fasti di Roma

Roberto Giacobbo andrà poi nel cuore di Roma per scoprire la storia di uno dei monumenti più affascinanti dell’età antica: la Piramide Cestia. Il conduttore cercherà di capire per quale motivo i grandi re e gli imperatori del passato si facevano costruire delle grandi e sfarzose. La Piramide Cestia è l’unica sopravvissuta del suo genere ed è ancora oggi perfettamente conservata. Un gioiello di marmo incastonato nell’anello delle mura aureliane. Le telecamere di Freedom entreranno al suo interno per scoprire quali segreti ha saputo preservare in tutti questi secoli. Quando si parla delle grandi battaglie della storia c'è un fattore cruciale spesso trascurato, ovvero lo spostamento delle truppe: velocità, capacità logistiche, organizzazione dei trasporti di uomini e materiali sono alla base dei successi dei più grandi condottieri, da Giulio Cesare a Napoleone.

Le battaglie

E dagli albori della civiltà fino a circa 100 anni fa, gli eserciti hanno avuto un unico mezzo per muoversi: i piedi dei loro soldati. Tutto è cambiato, però, con l'avvento dell'automobile e del motore a scoppio. Le telecamere di Freedom mostreranno una collezione straordinaria di automobili, carri e vetture d'epoca veramente unica nel suo genere. La squadra di Freedom sarà ad Aquileia, in provincia di Udine, che in passato è stata una grande città, capitale di una vasta regione dell'Impero Romano. La sua posizione, strategica sia da un punto di vista commerciale che militare, ha però segnato anche il suo declino, esponendola ai saccheggi delle popolazioni barbariche. In particolare, l'assedio e la conquista da parte degli Unni hanno aperto una ferita profonda nel 452 d.C., ancora oggi visibile nelle tracce archeologiche all'interno della Basilica di Santa Maria Assunta. Roberto Giacobbo ripercorrerà la storia di quell'evento doloroso che ha dato origine a molte leggende, legate soprattutto alla figura di Attila, il famigerato condottiero conosciuto come Flagello di Dio.

Il mito di Atlantide

Infine Freedom tornerà in Irlanda per parlare di Atlantide, il mito, la leggenda, la ricerca infinita. Da secoli esploratori e studiosi si affannano sulle tracce del continente perduto: ma davvero può essere esistita una grande isola di cui si è persa la memoria? O si tratta solo di un racconto di fantasia? In questa nuova puntata di Freedom, Roberto Giacobbo affronta una delle ipotesi più affascinanti legate al mito platonico. Nell'oceano Atlantico, infatti, esiste realmente un'isola dalla storia millenaria, abitata fin dai tempi più remoti, dove testimonianze di pietra rimandano ad un'antica civiltà scomparsa: è l’Irlanda. Le telecamere di Freedom viaggeranno nell’isola di smeraldo sulle tracce di un passato dimenticato.

