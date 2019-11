Francesco Chiofalo in ospedale: «Non so cosa mi sia successo, mi sono gonfiato»

Una nuova sventura per Francesco Chiofalo, soprannominato Lenticchio. L’ex protagonista di Temptation Island, da poco tornato insieme alla sua fidanzata Antonella Fiordelisi, è di nuovo dovuto correre in ospedale dopo la delicata operazione subita al cervello qualche mese fa.

È stato lui stesso a raccontarlo attraverso le stories di Instagram prima di essere ricoverato: “Guardate le mie labbra. Ca..o, ca..o. Sto andando al pronto soccorso – ha fatto sapere dal suo account - Non so cosa mi sia successo. Mi sono gonfiato tutto. Sono pieno di macchie. Le labbra mi si sono gonfiate all’improvviso. Sto correndo al pronto soccorso. Sono molto preoccupato”,

Il motivo è sconosciuto: “Sembrava fosse una allegria. Gli antistaminici e il cortisone per vena non hanno effetto su di me. Purtroppo continuo a gonfiarmi invece di migliorare. Mi ricoverano per tenermi sotto osservazione. Hanno paura che se peggiorassi si potrebbe gonfiare anche la lingua. Domani mi daranno una diagnosi dopo che mi avranno visto altri dottori. Probabilmente arriverà anche una cura”.

