Flavio Insinna, l'errore clamoroso del concorrente all'Eredità. Fan increduli: «Com'è possibile?»

All'Eredità è stata indovinata la parola della ghigliottina "vincitore". Ma è stato un altro momento della trasmissione ad attrarre l'attenzione dei follower su Twitter.

L'eredità, la concorrente sbotta in diretta. Flavio Insinna la riprende: «Non si fa»

Durante uno dei "duelli" a rischio uscita, un concorrente - probabilmente colto dall'emozione - è incorso in un errore inaspettato. Claudio - questo il nome del concorrente di Velletri, residente a Roma - si gioca tutto con la parola "sacrilego". Il ragazzo ha a disposizione tutte le lettere tranne la "g", ma emozionato non riesce a indovinare il termine ignoto. «Sacrileno?», prova. Immediati i commenti dei fan su Twitter: «Dispiace per Claudio, deve essersi confuso...».

Allo scadere del tempo, Flavio Insinna, dispiaciuto, dà la risposta esatta e saluta il concorrente in cerca di occupazione con un buon augurio: «L'eredità porta fortuna, spero che tu possa trovare il lavoro che cerchi come magazziniere». Applausi social.

© RIPRODUZIONE RISERVATA