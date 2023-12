Fialdini torna con "Da noi a ruota libera": ospiti Alessia Marcuzzi e Massimiliano Ossini

Dopo la pausa di domenica 17 dicembre, per lasciare spazio alla maratona benefica di Telethon, “Da noi… a ruota libera”, il programma condotto da Francesca Fialdini e realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, torna domenica 24 dicembre con un nuovo appuntamento, in onda, eccezionalmente, dalle 17:20 alle 18:10. Ospiti della Vigilia di Natale, nello studio addobbato a festa, con tanti pacchi regalo, e la ruota, icona del programma, pronta a portare tante sorprese di sapore natalizio, saranno Alessia Marcuzzi, protagonista indiscussa della tv, conduttrice, attrice e imprenditrice, e Massimiliano Ossini, che, oltre a condurre tutti i giorni “Uno Mattina”, dal 23 dicembre sarà nuovamente alla guida, il sabato pomeriggio su Rai1, di “Linea Bianca - Storie di Montagna”.