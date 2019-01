PrimaFestival, da domani la striscia quotidiana per seguire i temi caldi di Sanremo

Anche quest’anno torna il PrimaFestival, il notiziario flash sui temi caldi che animeranno la 69ᵃ edizione del Festival di Sanremo. Tutti i giorni a partire da venerdì 25 gennaio, subito dopo il Tg1, le canzoni e i cantanti, gli ospiti e lo show, i gossip, l’analisi dei contenuti social e dei trend topic più curiosi che circolano in rete e tanto altro ancora animeranno i 5 minuti della striscia quotidiana di PrimaFestival: l’unico programma all-news interamente dedicato all’evento sanremese. I conduttori saranno gli attori Simone Montedoro e Anna Ferzetti. E dal 4 al 9 febbraio, quindi nella settimana del Festival, PrimaFestival avrà una novità assoluta rispetto alle precedenti edizioni - sarà in diretta dal Red Carpet del Teatro Ariston, dove sarà allestito un glass box che ospiterà conduttori, cantanti e vip. Una 'finestra' aperta sulla kermesse per non perdersi nulla della 69esima edizione del Festival di Sanremo. PrimaFestival è firmato da Walter Santillo e Carmelo La Rocca, la regia è di Carlo Flamini.

