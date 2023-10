Fabio Fazio, Che tempo che fa debutta su Nove: «Buonasera, siamo sempre noi». Frassica show nel backstage

«I pesci alla fine ci sono, possiamo cominciare. Buonasera, siamo sempre noi». Fabio Fazio apre la nuova edizione, la ventunesima, di Che tempo che fa, da quest'anno sul canale Nove. Il pubblico in studio accoglie il presentatore con un lungo applauso. «Grazie a canale Nove e al gruppo Discovery che ci ha dato uno nuova casa», dice Fazio salutando Filippa Lagerback. «La squadra è la stessa, è tutto uguale, non è cambiato nulla. Si ricomincia», dice ancora Fazio. La trasmissione è stata preceduta da una lunga anteprima con Fazio e Nino Frassica che si intrattengono nel backstage con gli ospiti della puntata.

Gli ospiti della prima puntata

Ospiti della prima puntata: la Senatrice a vita Liliana Segre.

Fabio Fazio: «Che tempo che fa era il miglior programma di Rai3, ma non porto rancore. Ho invitato come ospite Pier Silvio Berlusconi»

Torna anche la grande musica sul palco di «Che tempo che fa» con Stash e i The Kolors, reduci dal grande successo internazionale della hit «Italodisco», triplo disco di platino in Italia e in vetta alle classifiche di diversi Paesi europei. Chiude la serata l'immancabile appuntamento di «Che tempo che fa - Il Tavolo» con Nino Frassica, Mara Maionchi, la Signora Coriandoli (Maurizio Ferrini), Francesco Paolantoni e la new entry di questa stagione Ubaldo Pantani. Ospiti della prima puntata: la Gialappàs Band, Simona Ventura, Mago Forest e Leonardo Fabbri, Medaglia d'Argento nel getto del peso ai Mondiali di atletica di Budapest, dove ha segnato il suo nuovo record personale e la terza misura di sempre nella storia del getto del peso italiano. Torna al tavolo anche Stash.