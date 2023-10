Fazio, debutto storico sul NOVE con Che Tempo Che Fa: 10,47% di share e programma più visto di sempre su Warner Bros

È stato un debutto storico quello di Fabio Fazio sul NOVE. Con una media di 2.100.000 spettatori e con il 10,47% di share, «Che Tempo Che Fa» è diventato infatti il programma più visto di sempre su Warner Bros Discovery Italia.

I dati

Nonostante il prime time è stato vinto dalla fiction «Cuori 2» su Rai1, con 2.879.000 spettatori e il 16.8% di share, la notizia Auditel del giorno è il risultato di «Che Tempo Che Fa» di Fabio Fazio che ha debuttato ieri sul Nove ottenendo un risultato storico.

Un risultato senza precedenti, come sottolineato anche sull'account Twitter del programma di Fazio: «Risultato storico per la prima puntata di Che Tempo Che Fa: 2,1 milioni di telespettatori e il 10,5% solo sul Nove, quintuplicando la media della rete, e 2,6 milioni e il 13% in simulcast. È il programma più visto di sempre su Warner Bros DiscoveryItalia. Grazie, davvero», si legge accanto ad una foto sorridente di Fazio con Luciana Littizzetto.

Gli ascolti degli altri canali

Come già anticipato, su Rai1 la fiction «Cuori 2» ha conquistato 2.879.000 spettatori pari al 16.8% di share (primo episodio: 2.984.000 – 15.2%, secondo episodio: 2.781.000 – 18.8%). Su Canale 5 preceduto da una presentazione di 8 minuti (1.866.000 – 9.1%), «Caduta Libera – I Migliori» ha ottenuto un ascolto medio pari a 1.622.000 spettatori pari all’11.5% di share. Su Rai2 «Il Collegio», dalle 21.28 alle 23.11, ha raccolto 899.000 spettatori con il 4.8% (anteprima di 26 minuti: 686.000 – 3.4%). Su Italia1 «FBI: Most Wanted» ha intrattenuto 1.053.000 spettatori con il 5.6% di share (primo episodio a 1.080.000 e il 5.3%, secondo episodio a 1.027.000 e il 5.8%). Su Rai3, dopo una presentazione di 20 minuti (983.000 – 4.9%), «Report» – dalle 21.17 alle 22.55 – ha raccolto davanti al video 1.478.000 spettatori con il 7.6% (Plus dalle 22.59 alle 23.24: 1.132.000 – 7.9%). Su Rete 4 «Dritto e Rovescio» è stato visto da 837.000 spettatori con il 6.2% di share. Su La7 «In Onda» ha interessato 568.000 spettatori con il 3.2%. Su Tv8 «Spider-Man: Far From Home» è stato seguito da 441.000 spettatori con il 2.6% di share.