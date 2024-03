Endless Love, le anticipazioni di oggi (14 marzo): Nihan rifiuta la proposta di matrimonio di Kemal

Dopo il cambio di programmazione e lo stop di Terra Amara - andrà in onda solamente il venerdì in prima serata -, torna anche oggi l'appuntamento con la nuova soap opera turca "Endless Love". Con Neslihan Atagül e Burak Özçivit, la fiction andrà in onda sempre su Canale 5 alle 14.10. Di seguito le anticipazioni ufficiali della puntata di oggi.

Endless Love, le anticipazioni di oggi

Nella puntata, in onda giovedì 14 marzo, quando Kemal dice a Nihan di aver trovato lavoro in una miniera in un'altra città, lei si dichiara innamorata di lui e dice di essere pronta a seguirlo ovunque pur di coronare il loro amore. Il ragazzo le farà la proposta di matrimonio, ma Nihan rifiuterà. Kemal si trasferisce in un'altra città e diventa ingegnere di una miniera. Nel frattempo, Nihan ha sposato Emir e vive con la sua famiglia nella casa dell'uomo.