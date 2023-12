Ferragni e il look nel video delle scuse per il caso pandoro, l'analisi dell'armocromista della Schlein: «Studiato a tavolino. Il grigio usato per simulare dispiacere»

Sui social (e non solo) non si parla d'altro che del video delle scuse della Ferragni multata nei giorni scorsi dall'Antitrust per promozione ingannevole di beneficenza per il caso pandoro Balocco. Devolverà 1 milione di euro all'ospedale all'Ospedale Regina Margherita. Ma non solo il discorso non ha convinto ma neanche l'outfit scelto ha fatto breccia nel cuore dei follower, che dopo l'affaire pandoro (a cui si aggiunge quelle delle uova di Pasqua) unfollowano la pagina Instagram dell'imprenditrice digitale. Il maglione grigio, il trucco accennato, i capelli legati in una semplicissima coda e le lacrime (per molti di coccodrillo), sono apparsi dettagli troppo lontani dai look e dagli accessorri luxury a cui la "Ferry" ci ha abituato. E c'è chi crede che dietro quel Reel ci sia solo una strategia di marketing abilmente studiata.