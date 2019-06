Dopo Avengers: Endgame torna su Fox la serie Marvel Agents of S.H.I.E.L.D.

Dal 3 giugno, il lunedì alle 21:00 torna in prima visione assoluta su Fox Agents of S.H.I.E.L.D., la serie tv creata da Joss Whedon (mitico creatore di Buffyl'ammazzavampiri).

Se gli ultimi due film degli Avengers (Infinity War ed Endgame) hanno rivoluzionato l'intero Universo Cinematografico Marvel (MCU), la nuova stagione di Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. si pone come un nuovo punto di partenza per la serie e per i fan, che hanno visto morire il direttore dello S.H.I.E.L.D. Phil Coulson alla fine della stagione 5.

Sarà la sesta stagione della serie sull’agenzia di spionaggio S.H.I.E.L.D. Strategic Homeland Intervention, Enforcement and Logistics Division) dei fumetti Marvel, un’organizzazione dedita al mantenimento della pace in un mondo popolato da supereroi e altri esseri con poteri sovrumani.

Le nuove vicende della serie, già rinnovata per la settima stagione, partono con un salto temporale di un anno e con il team che si ritrova separato. La storia principale è divisa in due parti: la ricerca nello spazio di Leo Fitz (Iain De Caestecker) da parte di Jemma Simmons (Elizabeth Henstridge) da un lato e le vicende terrestri dell’agenzia dopo la morte di Phil Coulson (Clark Gregg) dall’altro. Adesso Mack (Henry Simmons) è il nuovo direttore, questo sarà aiutato dal ritorno dell’agente Melinda May (Ming-Na Wen) e da Daisy Johnson alias Quake (Chloe Bennet). La grande sorpresa, già annunciata dal trailer, riguarda il ritorno di Clark Greeg nei panni di un nuovo misterioso personaggio.

La distanza di un anno, dai fatti accaduti alla fine della quinta stagione, potrebbe essere un ottimo trampolino per saltare gli avvenimenti di Avengers: Infinity War, che si sono conclusi con la storia narrata nel film campione di incassi Avengers: Endgame.

