Avengers: Endgame, fan piange per tutto il film e viene ricoverata in ospedale

Dopo un fenomenale primo weekend al botteghino a livello mondiale, Avengers: Endgame è diventato uno dei film di maggior successo finanziario mai realizzati. Apparentemente, l’epopea dei supereroi interpretati da Robert Downey Jr., Chris Hemsworth e Brie Larson - tra loro molti altri - ha anche suscitato emozioni senza precedenti tra gli spettatori. Una fan della Marvel in Cina avrebbe pianto così tanto mentre guardava il film campione d’incassi (della durata di tre ore) che è stata portata d’urgenza all’ospedale direttamente dal cinema. La Cina è stato il primo paese a proiettare il film Disney/Marvel Studios, che nel cast vede anche Scarlett Johannson, Chris Evans, Jeremy Renner e Bradley Cooper.

Avengers Endgame, spoilera il finale fuori dal cinema: picchiato da un gruppo di persone



La ragazza cinese di 21 anni, Xiao Li, colpita dal malore ha assistito alla premiere di mezzanotte lo scorso mercoledì nella città di. Hanno raccontato che ha pianto senza sosta per tutto il film. I medici dell’ospedale, hanno detto cheaveva difficoltà respiratorie quando è stata portata al pronto soccorso. «Le sue mani non potevano smettere di contrarsi». «Dopo aver osservato i suoi sintomi, abbiamo creduto che avesse pianto troppo, cosa che ha portato a una mancanza di ossigeno», ha detto il dottor Yuan Liyan. La BJ News ha pubblicato una breve clip che mostra Xiao Li in ospedale. Non era comunque l’unica fan in Cina che si è emozionata per il film.

Uno spettatore è stato picchiato fuori da un cinema da fan furiosi che erano in coda per vedere il film dopo aver rivelato a gran voce la trama del film. Avengers: Endgame è il sequel di Avengers: Infinity War ed è il culmine di 21 lungometraggi e 11 anni di produzione. Il film, diretto dai Russo Brothers, ha suggellato il suo posto nella storia come uno dei film di maggior successo finanziario. È stato il film numero uno negli Stati Uniti con 350 milioni di dollari, aiutato da 859 milioni di dollari in altri paesi.

