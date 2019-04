Domenica In, Roby Facchinetti: «Riccardo Fogli provato dall'esperienza all'Isola dei Famosi»

Ospite di Mara Venier a Domenica In, Roby Facchinetti ha avuto modo di parlare anche di Riccardo Fogli, reduce da una tormentata partecipazione all'Isola dei Famosi: «Emotivamente è un po’ provato, gli ho chiesto “ci ritorneresti?”. Mi ha detto “ci ritornerei con tutta la mia famiglia, il resto sono chiacchiere”». Facchinetti ha poi ripercorso le tappe della sua grande amicizia con Fogli e del suo addio ai Pooh nel 1973: «Con Riccardo c’era questo rapporto molto forte e non riuscivo a capire».

«Per noi è stato incomprensibile, quasi un tradimento - ha raccontato Facchinetti - poi abbiamo avuto dei cambiamenti, come se i Pooh fossero un’entità a parte, siamo andati avanti». Riccardo Fogli lasciò la band per amore, una decisione che all'epoca fu molto difficile da digerire: «Eravamo troppo giovani per capire profondamente una cosa di questo tipo, l’abbiamo gestita male tutti».



