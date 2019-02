Mara Venier malata: «Tanto Aerosol, che botta!». Domenica In da Sanremo in forse

«Aereosol a gogo’.....che botta ragazzi!!!! influenza #febbre#maldigola #senzavoce #tosse....ma sono ancora qua eh già a domani con “domenica in dall’Ariston❤️un grazie al dott Stefano Ferlito😘». Così Mara Venier sul suo profilo Instagram dove mostra le sue condizioni di salute precarie. Secondo quanto scrive il sempre informato Alberto Dandolo su Dagospia, è addirittura in forse la presenza di Mara Venier nella tanto attesa puntata di Domenica In di domani pomeriggio.

«Dandolo flash - si legge - Fermi tutti. In bilico la presenza di sora Mara Venier domani, sul palco dell'Ariston per Domenica In in Sanremo Edition. Zia Mara al momento è completamente afona, causa laringite acuta. Si presenterà? Ah, non saperlo...». Ore di attesa, quindi, anche perché quella di domani è la trasmissione più attesa dell'anno essendo in diretta sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo a poche ore dalle fine del Festival.

