Domenica In, Gigi D'Alessio e Nino D'Angelo fanno la pace: «Stavamo buttando tutto all'aria»

«Si è vero, noi avevamo litigato. Poi ci siamo rivisti e abbiamo rimesso tutto apposto». Gigi D'Alessio e Nino D'Angelo ospiti di Mara Venier nella puntata di oggi di Domenica In per parlare del tour “Figli di un Re minore”, che sta registrando un grande successo nei teatri e palazzetti di tutta Italia.

Gigi D'Alessio spiega i motivi dei loro contrasti: «Noi litighiamo perché siamo due prime donne. Nelle famiglie c'era la parte "D'alessiana" e la parte "D'angeliana". Con questi concerti abbiamo unito un popolo diviso. Stavamo buttando tutto all'aria per stupidate, ma noi ci vogliamo bene». I due cantanti si sono poi esibiti in studio cantando alcuni loro grandi successi accompagnati dall’orchestra di “Domenica In” diretta dal maestro Stefano Magnanensi con un finale a sorpresa. Dal dietro le quinte è infatti spuntato Luché che ha duettato con Gigi D'Alessio in "Come Te".

Ultimo aggiornamento: 16:15

