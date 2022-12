DiMartedì, perché ieri il talk di Floris non è andato in onda? Il motivo del cambio programma di La7 (e quando torna)

Perché ieri DiMartedì non è andato in onda? Ieri martedì 13 dicembre molti telespettatori sono rimasti stupiti dell'assenza del talk show condotto da Giovanni Floris. Per chi ieri infatti si è sintonizzato su La 7 alle 21.20, subito dopo Otto e Mezzo, si è trovato di fronte il figlm La Figlia del generale, con John Travolta.

Perché DiMartedì ieri non è stato trasmesso?

E pensare che poco prima il giornalista Andrea Scanzi nel programma condotto da Lilli Gruber, aveva tagliato corto su un argomentazione per non sforare i tempi così da non recare danno alla trasmissione di Floris... Nel frattempo sulle altre reti però gli altri della “politica” sono andati in onda. Cartabianca su Rai3 e Zona Biancaa su Rete 4 hanno intrattenuto regolarmente il loro pubblico. Allora perchì DiMartedì ieri non è stato trasmesso? Nessun caso particolare, nè cancellazioni di proghramma, nè tantomeno cambio di palinsesto: Il programma di Giovanni Floris – come ogni stagione – si è fermato per le festività natalizie e presto tornerà in onda con il suo solito format.

Quando ricomincia

Avevano fatto un Tweet la settimana scorsa per avvisare: «Grazie agli oltre 1 milione e 313mila spettatori, che sono stati con noi durante l'ultima puntata di stagione, #dimartedi ha raggiunto il 7,95% di share! Vi aspettiamo a gennaio! Alé!».

Quando torna in onda DiMartedì? Nulla dii ufficiale ma si pensa che possa tornare in onda martedì (ovviamente) 10 gennaio 2023. Sempre su La7.