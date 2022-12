Eugenio Finardi contro Anthony Delon: «Violenze di tuo padre? Ma non rompere e fatti una vita tua». Poi la gaffe: «Alain non è morto?»

Ospite da Serena Bortone Eugenio Finardi non solo si è raccontato ripercorrendo a Oggi è un altro giorno la sua vita, ma è stato anche protagonista di una gaffe epica. Durante la puntata di oggi, lunedì 12 dicembre 2022, il musicista si è seduto sulla poltrona dello studio di Rai 1 subito dopo Anthony Delon, figlio di Alain e Nathalie. Il bel Anthony era nel talk show per promuovere il suo libro in cui descrive dettagliatamente gli aneddoti della sua infanzia, dai piu' piacevoli, a quelli meno gradevli. Tra questi non manca una grande attenzione a tutti quegli atti di violenza che suo padre, Alain, avrebbe avuto nei suoi confronti. E proprio su questo il noto cantautore ha avuto da ridire.

Eugenio Finardi contro Anthony Delon: poi la gaffe

«Ma non rompere le b*lle e fatti la vita tua! Non ho per nulla apprezzato la sua intervista. Violenze… Io a mio figlio una bella spinta per fargli fare una pista nera sciando gliel’ho data. È il dovere di un uomo! Non sopporto ‘sta roba dei figli che a un certo punto arrivano e parlano male della mamma e del papà». La conduttrice imbarazzata è riuscita a smorzare l'accusa facendo notare a Finardi che Alain Delon è vivo. «Ah sì?». Eugenio spiazza tutti.