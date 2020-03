Coronavirus, Mara Venier in ansia per il marito Nicola: «È a rischio, non dormo da giorni...»

Coronavirus, Mara Venier in ansia per il marito Nicola: «È un soggetto a rischio, non dormo da giorni...». La conduttrice di Domenica In si è raccontata a cuore aperto in un'intervista per il settimanale Oggi (in edicola) e ha parlato dei suoi timori per la situazione che stiamo vivendo.

Coronavirus, dal GF all'ospedale, Federica Lepanto volontaria

Mara Venier gioca a pallanuoto e tira lo slip ad un nuotatore: il video è virale

Come riporta il sito Gossip e Tv, ecco le parole di Mara Venier: «Sono giorni che dormo male, mi sento vulnerabile. Cerco di reagire, di pensare positivo, ma sto vivendo una grande angoscia. Siamo di fronte a una malattia per cui non c’è vaccino, non c’è ancora una cura certa, è una situazione pesantissima. Sono preoccupata per tutti gli italiani e per la mia famiglia. Mio marito Nicola non è più un ragazzino, in passato ha avuto problemi polmonari, è un soggetto a rischio. Qualche giorno fa è tornato da Santo Domingo e da allora si è chiuso in casa, non voglio che si muova».

Mara Venier, invece, continua a lavorare per la sua Domenica In. «Mi metto la mascherina, mi lavo le mani duecento volte al giorno, rispetto le distanze. Ieri sono entrata a fare la spesa al mio solito supermercato. Quando ho visto che c’era troppa gente sono andata da un’altra parte. Alla sera torno a casa e sto tranquilla, questo non è tempo di cene e ritrovi».



Ultimo aggiornamento: 13 Marzo, 17:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA