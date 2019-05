Ciao Darwin torna in tv, Sonia Bruganelli: «Lo spettacolo deve andare avanti»

Ciao Darwin riparte dopo una settimana di pausa. La trasmissione di Paolo Bonolis torna stasera su Canale 5, nonostante le polemiche per il concorrente gravemente infortunato durante la sfida dei rulli. Esulta sui social Sonia Bruganelli, che ha pubblicato una foto in compagnia dell'autore Marco Salvati e la frase in inglese: «The show must go on».

«Lo spettacolo deve andare avanti», questo - tradotto - il messaggio della moglie di Bonolis. Il riferimento potrebbe essere alle polemiche per il concorrente infortunato, ma anche al grave lutto familiare che ha colpito la coppia qualche giorno fa. Paolo Bonolis ha infatti annullato il suo intervento al Festival della Tv e dei nuovi media di Dogliani, in programma il 4 maggio, a causa dell'improvvisa scomparsa di una persona cara. La stessa Bruganelli aveva postato su Instagram la foto di una rosa, accompagnata dalla didascalia: «Se si potesse non morire».

