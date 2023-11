Che Tempo Che Fa, Fiorello si fa in due con l’Intelligenza Artificiale e saluta Vincenzo Mollica

Lunedì 6 Novembre 2023, 07:39

Tra gli ospiti di Fabio Fazio a ‘Che Tempo Che Fa’ domenica 5 novembre sul NOVE, e in streaming su discovery+, Vincenzo Mollica, storico narratore dello spettacolo italiano, che nella in oltre 40 anni di carriera giornalistica ha raccontato la televisione, il cinema, la musica internazionali dagli schermi del TG1. A breve, il giornalista sarà a teatro con il monologo “L’arte di non vedere”(11 gennaio 2024 all’Auditorium Parco della Musica a Roma e 15 gennaio al Teatro degli Arcimboldi di Milano) in cui svelerà, in compagnia di straordinari ospiti a sorpresa, aneddoti e dietro le quinte sulla moltitudine di personalità che negli anni ha avuto il piacere di incontrare. Per festeggiare questi appuntamenti, ecco il saluto di Fiorello che, grazie all’Intelligenza Artificiale, si sdoppia creando un secondo Rosario che può comparire sul NOVE “a tutela di eventuale azioni legali” di mamma Rai. E la gag è servita. Contenuti in streaming su discovery+ (www.discoveryplus.it)



