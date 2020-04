Caterina Balivo, il dolore segreto: «Sono crollata in diretta tv. Mi sono successe delle cose...»

Caterina Balivo , il dolore segreto prima dello stop di Vieni da me :

Caterina Balivo era scoppiata a piangere in diretta

Ultimo aggiornamento: 1 Aprile, 09:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dall'inizio dell'emergenza coronavirus, il palinsesto televisivo è stato totalmente rivoluzionato. Molti i programmi di intrattenimento che hanno lasciato il posto all'informazione. Tra gli ultimi a chiudere i battenti, Vieni da me, condotto da Caterina Balivo. Gli ultimi giorni di messa in onda per la conduttrice sarebbero stati particolarmente duri.Durante una diretta Instagram di Vanity Fair, Caterina Balivo ha raccontato cosa cos'è successo: «».Gli ultimi giorni di Vieni da me, l'atmosfera era sempre più pesante. Tanto che. A programma concluso, la conduttrice si è presa qualche giorno di pausa dai social e chiedendo ai fan di non farle domande sulla chiusura della trasmissione. Domande a cui avrebbe fatto fatica a rispondere.