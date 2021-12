Vespa a Cartabianca: «Se Draghi non va al Quirinale non può durare neanche come premier»

A meno di un mese dal'inizio delle votazioni del Parlamento per eleggere il successore di Sergio Mattarella al Quirinale, Bruno Vespa ospite di Cartabianca su Rai 3 ha spiegato che «Mario Draghi se non fosse eletto Presidente della Repubblica non potrebbe durare neanche a Palazzo Chigi». «Lo sforzo enorme fatto dalla maggioranza, dal Pd alla Lega, per stare insieme se non trovasse un accordo per eleggere Draghi al Quirinale non potrebbe durare», ha continuato il presentatore.

«Se dovessi scommettere penso che la scelta più probabile che farà il Parlamento sarà quella di eleggere Mario Draghi per sette anni al Quirinale. Io non l'ho intervistato, ma penso che accetterebbe», conclude Vespa.

