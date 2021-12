Bruno Vespa e la moglie bloccati in ascensore in hotel a Milano: liberati dai vigili del fuoco

Chiusi in ascensore, l'incubo di tutti o quasi. Disavventura stamani per il giornalista Bruno Vespa e la moglie Augusta Iannini che sono rimasti bloccati in ascensore all'interno dell'hotel Entreprise di Corso Sempione a Milano.

La coppia è stata liberata dopo l'intervento dei vigili del fuoco. «C'è di peggio», ha commentato poi Vespa, sul filo dell'ironia, al telefono.