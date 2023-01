Boomerissima, stasera in tv su Rai 2: Alessia Marcuzzi infiamma il web con una pole dance. Ospiti e anticipazioni della terza puntata

Torna, stasera in tv, martedì 24 gennaio alle 21.20 su Rai 2 il terzo appuntamento con Boomerissima lo show di Alessia Marcuzzi. Era partito tra molte critiche a qualche applauso ma ora ha avuto il suo riconoscimento: la Rai ha deciso di allungare la messa in onda dello show che si chiuderà il 14 febbraio. E non era così scontato. Alessia Marcuzzi torna in Rai e lo fa a amodo suo, tra canzoni e balli mettendo al centro dello spettacolo una divertente sfida tra culture pop di ieri e di oggi. Giochi, musica e molti ospiti. l'atmosfera generale è di leggerezza e forse per questo sta vincendo ai dati d'ascolto.

Mara Venier fa commuovere Alessia Marcuzzi a Domenica In: «Sei come una figlia per me»

Boomerissima, stasera in tv: il ballo hot di Alessia Marcuzzi

Si parte dagli anni '80 e si finisce nei 2000, lo show mette a confronto epoche diverse con una padrona di casa che non solo intrattiene, ma balla anche. E stasera il suo balletto sarà veramente hot. Impegnatissima con le prove, la 50enne ha condiviso un video sulle Instagram stories svelando un piccolo dettaglio piccante che sicuramente farà impazzire i telespettatori nell'appuntamento di stasera.

Con la solita spontaneità che la contraddistingue, la Marcuzzi si è lasciata immortalare mentre esegue un numero di pole dance tra le urla e gli applausi di chi era presente in studio. Così i fan hanno potuto avere un piccolo assaggio di quello che succederà stasera in tv.

Facchinetti imbarazza Alessia Marcuzzi a Bomerissima: «La nostra, una bella storia. Ricordi cosa abbiamo fatto?». Lei: «No». Gelo in studio

Le squadre

Le squadre, di Bommers e Millenials, che si sfideranno stasera saranno composte da: Lodovica Comello, Geppi Cucciari, Francesca Manzini, Giorgio Mastrota, Mietta, Francesco Paolantoni, Riki e Pierpaolo Spollon. I team si sfideranno con l'obiettivo di convincere il pubblico presente in studio che i loro anni siano i migliori di sempre. La serata promette giochi inediti ed effetti scenici, fino alla conclusione, che prevede una decisiva arringa finale per decretare il team vincitore.

Gli ospiti

Intervengono inoltre come ospiti Drusilla Foer, Nek, Corona e Rocco Hunt. Chi vincerà la sfida di stasera? per scoprirlo l'appuntamento è su Rai 2 dalle 21.20 con Boomerissima.