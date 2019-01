Barbara D'Urso e la sorella Eleonora per la prima volta in tv

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuovo appuntamento con “Domenica Live”. Il contenitore condotto daandrà in onda oggi alle ore 17.20, su Canale 5. Ospiti, esclusive e grandi interviste sono gli ingredienti anche di questa puntata. La padrona di casa della domenica di Canale 5, per la prima volta, accoglie in studio la sorella Eleonora d’Urso che si racconterà in un’intensa intervista. Ad anticipare l'evento la stessa conduttrice attraverso un post su Instagram: "Oggi a #domenicalive per la prima volta, mia sorella @dusele per un’emozionante #dursointervista".A seguire, Vittorio Cecchi Gori sarà in studio insieme all’ex moglie Rita Rusic arrivata appositamente da Miami dove attualmente vive. I due hanno riallacciato i rapporti dopo oltre 10 anni in cui non si sono né visti né parlati. E ancora, Barbara d’Urso leggerà in esclusiva una lettera di Paola Caruso scritta a pochi giorni dal parto: la Caruso non ha più contatti con il padre del bimbo che sta per dare alla luce. Infine, in studio una donna famosa farà un grande annuncio fino ad ora tenuto segreto: aspetta un bambino.