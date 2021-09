Barbara D'Urso, 13 anni fa la prima puntata di Pomeriggio 5: «Era un esperimento, orgogliosa di essere ancora qui»

Mercoledì 1 Settembre 2021, 17:27 - Ultimo aggiornamento: 17:37

Barbara D'Urso festeggia con una foto sui social i 13 anni di Pomeriggio 5. La padrona di casa del salottino di Canale 5 ha pubblicato uno scatto che la ritrae alla guida della trasmissione nella sua primissima puntata, datata 1 settembre 2008 e scrive: «Oggi, ma 13 anni fa, iniziavo la mia avventura con voi a Pomeriggio5… Era un progetto ambizioso, un esperimento… E sono più orgogliosa che mai di essere ancora qui con voi, pronta per iniziare una nuova stagione».

Oggi, ma 13 anni fa, iniziavo la mia avventura con voi a #Pomeriggio5… Era un progetto ambizioso, un esperimento… E sono più orgogliosa che mai di essere ancora qui con voi, pronta per iniziare una nuova stagione ❤️ pic.twitter.com/jJsRDsAoNu — Barbara d'Urso (@carmelitadurso) September 1, 2021

Pomeriggio 5 torna in onda lunedì 6 settembre. Barbara D'Urso sarà protagonista dal lunedì al venerdì, mentre "Domenica Live" e "Live Non è la D'Urso" finiscono in soffitta. «Cosa cambierà? - ha raccontato la conduttrice al settimanale Sorrisi e Canzoni - Grafica nuova, studio in parte modificato, più moderno e ancora più aperto alla realtà e all’informazione, sigla nuova. Vogliamo superare il concetto di salotto, ormai stravisto ovunque, e anche di opinionisti. Non ci saranno più poltrone e divani ma ci saranno comunque diversi volti conosciuti, in studio o in collegamento, a commentare con me i fatti del giorno dei diversi tipi di cronaca, prevalentemente attualità. Mentre nella prima parte del programma mi collegherò con gli inviati per le ultimissime notizie».