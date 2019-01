Aprievinci, arriva il quiz in casa con Costantino della Gherardesca

Un quiz a domicilio. Si intitola “Aprievinci”, il nuovo quiz familiare, in onda su Rai2 dal 7 gennaio dal lunedì al sabato alle 16.45 e la domenica alle 20.00. Il primo senza studio e senza pubblico in onda, perché il conduttore Costantino della Gherardesca consegna il programma «a domicilio» ed entra letteralmente nelle case degli italiani. Dopo aver viaggiato in lungo e in largo, scoprendo e raccontando usi e costumi di tutto il mondo con “Pechino Express”, Costantino della Gherardesca porta ora in Italia un nuovo format di origine israeliana e di successo internazionale, prodotto per l’Italia da Rai2 in collaborazione con Stand By Me. Con “Aprievinci” si entra nelle case degli italiani, citofonando e recapitando un quiz, interrogandoli seduti sui loro divani e nei loro tinelli. Ospite delle famiglie un Costantino inedito, complice e partecipe, che gira da nord a sud il Paese alla ricerca di nuovi concorrenti disposti a mettersi in gioco. L’atmosfera è intima e divertente. Il programma inizia con il suono del citofono e una domanda. Se la risposta è esatta, Costantino sale in casa insieme alle telecamere e il gioco inizia.



Possono giocare tutti coloro che sono di casa: mamma e papà, coinquilini, conviventi, amici, figli, zii e nipoti. In palio un montepremi in gettoni d’oro che si può vincere rispondendo correttamente a 10 domande di difficoltà e valore crescente. Per ogni risposta esatta i partecipanti aumentano il loro bottino. Due risposte sbagliate e i soldi, insieme al conduttore, si spostano in un’altra casa. A metà del percorso i concorrenti devono dimostrare di conoscere davvero bene la propria casa. Una domanda del quiz, infatti, è incentrata proprio su un dettaglio dell’abitazione. Ogni famiglia partecipante - se in difficoltà - ha diritto a un solo bonus durante il percorso di gioco: l’aiuto del vicino di casa. Se i concorrenti riescono ad arrivare alla domanda finale, sono messi di fronte a una scelta: fermarsi e tenere quanto accumulato fino a quel momento, oppure rimettersi in gioco e provare a rispondere alla «Domanda Porcellino», per vincere il montepremi in palio, 2500 euro in gettoni d’oro stipati dentro un salvadanaio a forma di maialino.



Anche i passanti che Costantino incontra per strada hanno la possibilità di essere parte del quiz, e vincere un gadget del programma, un apri-bottiglie, rispondendo correttamente alle sue domande. ìAprievincì è anche un’occasione per raccontare l’Italia in modo originale, fuori dagli schemi, strappando un sorriso ai concorrenti e ai telespettatori. Costantino attraversa i quartieri, chiacchiera con le persone per strada, chiede dritte, consigli, informazioni e regala così istantanee di un Paese reale e di una quotidianità dove le distanze sono azzerate. Il programma è la versione italiana di “Cash at your door”, un format israeliano di successo distribuito da All3Media, riadattato in 7 Paesi: Stati Uniti, Belgio, Turchia, Serbia, Repubblica Ceca e Kazakistan. © RIPRODUZIONE RISERVATA