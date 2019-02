Sanremo look, tutti i vestiti dell'ultima serata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oltre alla gara canora, il, si sa, è un banco di prova dell'eleganza maschile e femminile, in taluni casi un trampolino di lancio per nomi nuovi della moda e di tendenze, non sempre eleganti a dire il vero, quasi sempre un'importante vetrina per i marchi e gli stilisti che vestono i conduttori e le star della canzone sul palco dell'Ariston per le cinque serate.Così è stato anche per questa edizione numero 69. Le pagelle del look di Sanremo si concludono sabato 9 febbraio, nella notte che incoronerà la canzone più bella d'Italia.