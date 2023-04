Amici, sospetti sulle scene tagliate tra Wax e Angelina: il retroscena sulla coppia di cantanti

Mercoledì 19 Aprile 2023, 10:44

Durante l'ultima puntata di Amici 22, molti telespettatori si sono chiesti se Wax e Angelina stiano insieme, dopo che alcune immagini sospette sono state trasmesse su Canale 5. E questo è sembrato essere soltanto l'ultimo tassello di un rapporto un po' più profondo che sembra essere in corso da qualche tempo. In effetti, già alcuni giorni fa Arisa aveva dedicato una lettera a Wax, in cui sembrava fare riferimento alla loro relazione molto speciale. La vicinanza tra i due ha spinto molti a cercare eventuali segnali di un avvicinamento romantico, anziché solo di amicizia. Durante i Daytime del programma su Canale 5, alcuni fan hanno notato due episodi sospetti, tra cui un momento in cui Wax si è presentato senza maglietta. Inoltre, c'è chi pensa che la produzione abbia tagliato un altro momento in cui Wax ha consolato Angelina dopo l'eliminazione di Federica, come suggerisce la presenza delle sue scarpe nell'immagine.

Foto: Red Communications Music: Korben

