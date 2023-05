Amici 22, Maddalena Svevi eliminata a un passo dalla finale. Maria De Filippi: «Ti spiego perché è accaduto»

Maddalena Svevi eliminata da Amici 2023 a un passo dalla finalissima. La ballerina allieva di Emanuel Lo è costretta a lasciare il talent condotto da Maria De Filippi, mentre continuano il loro percorso Isobel Kinnear e Mattia Zenzola. La decisione è stata presa dalla giuria composta Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè ed è stata accolta tra le lacrime da Maddalena.

Maddalena Svevi eliminata, le lacrime e le parole di Maria

Maddalena Svevi nell'ultima sfida si è confrontata con i cantanti Aaron e Wax per provare a guadagnare un posto in finale, ma non è riuscita ad aggiudicarsi l'ultimo rimasto e si è sciolta in lacrime. Maria De Filippi ha provato a consolarla: «È accaduto perché i posti in finale sono 4. Solo per questo», ha detto la conduttrice non mettendo in dubbio il suo talento.

Il percorso ad Amici

Maddalena è stata allieva del coreografo e insegnante di danza (compagno di Giorgia) Emanuel Lo. Nel percorso all'interno della classe di Amici ha dovuto spesso scontrarsi con Alessandra Celentano, che non la riteneva all'altezza di Isobel, la sua ballerina.

Chi è Maddalena Svevi

COnosciuta sul piccolo schermo per aver fatto parte del corpo di ballo de Il Cantante Mascherato, il format di Rai1 condotto da Milly Carlucci, e per essere stata la protagonista del videoclip di Aka7even "Perfetta così", Maddalena Svevi è nata a Genova nel 2005 e ha cominciato a danzare da bambina. Ha frequentato la Naima Academy e si è aggiudicata un posto nel prestigioso Experience Dance Company. Durante il percorso ad Amici, ha avuto una storia d'amore con Mattia, finita dopo due mesi, a dicembre.