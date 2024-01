Amici, le anticipazioni della puntata: lite in diretta tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca L'insegnante di latino, dopo aver visto la performance del suo allievo Giovanni lo ha rimproverato di non essere stato all'altezza, in quanto in settimana non ha lavorato con lui. A questo punto sono intervenuti Francesca e Umberto che, invece, hanno seguito molto attentamente il percorso del giovane talento, anche quando Raimondo era via