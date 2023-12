Amici, il nuovo cantante Malìa ha già milioni di views su Spotify ed è seguitissimo sui social

Venerdì 15 Dicembre 2023, 09:28

Ad Amici è entrato un nuovo cantante: si chiama Malìa, è stato introdotto nella classe su richiesta di Rudy Zerbi ed è già popolare su Spotify per il suo brano "Maiorca", con milioni di ascolti. Chi è Malìa, il cantante che si è guadagnato un posto extra ad Amici 2023 Malìa ha superato una sfida con un altro concorrente, Yuri, proposto da Anna Pettinelli, guadagnandosi così un posto extra nella scuola. Online si legge che la produzione ha messo in gioco un banco proprio perché sia Zerbi che Pettinelli volevano far entrare un nuovo allievo ciascuno. Su Instagram, il cantante conta già più di 10mila follower e anche se non ha preso direttamente il suo posto, l'ingresso di Malìa è avvenuto dopo l'eliminazione di Holy Francisco. L'addio di Holy Francisco e la sfida di Lil Jolie Prima di lasciare la scuola, Holy, nonostante le difficoltà del suo percorso, ha espresso orgoglio nel rimanere se stesso e ha ringraziato Anna Pettinelli per il suo supporto. Le critiche di Rudy Zerbi non lo hanno abbattuto, trasformandole in motivazione per migliorare. Nella nuova puntata pomeridiana della domenica vedremo sicuramente come si svilupperà il percorso del giovane Malìa, intanto si attende anche l'esito della sfida tanto temuta da Lil Jolie che, stando alle anticipazioni trapelate in rete, avrebbe vinto. Photo Credits: Red Communications; music by Korben MKdB



Leggi anche:-- “Maria butta fuori la me..a dalle tue trasmissioni": l’ex professore di Amici se la prende con la produzione e con Rudy Zerbi. Cosa ha dichiarato su Tik Tok