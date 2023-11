Amici 23, ex professore attacca Anna Pettinelli: «Inveire in modo vergognoso contro un allievo»

Lunedì 27 Novembre 2023, 11:05

Nell'ultima puntata di Amici di Maria De Filippi, andata in onda domenica 26 novembre 2023, le ultime a cadere "vittime" delle sfide sono state Chiara per la danza e Stella per il canto. Entrambe hanno perso la sfida voluta dai professori Emanuel Lo e Anna Pettinelli, venendo sostituite da Lucia e Martina. La sfida immediata ha coinvolto le due allieve dopo che i ragazzi avevano stilato una classifica di preferenza dei compagni, portando le due concorrenti nelle ultime posizioni. Lucia ha vinto il confronto con Chiara, guadagnandosi un posto nella scuola. La ballerina ha salutato commossa i suoi compagni, in particolare Gaia. Stella, chiamata successivamente nello studio, aveva già avuto un confronto con la sua insegnante Anna Pettinelli durante la settimana, la quale non era soddisfatta del suo rendimento. Accettando la sfida, Stella ha affrontato Martina, giudicata superiore da Charlie Rapino. La giovane ha ringraziato tutti prima di lasciare lo studio. Sui social, Luca Jurman ha commentato l'episodio, criticando aspramente il comportamento dei professori, in particolar modo per quanto accaduto con la cantante Stella. "Invece di inveire in modo vergognoso contro un giovane allievo solo perché non si è in grado di insegnare e di dirigere le sue abilità… […] due son due le cose: o l’allievo non studia o state sbagliando totalmente. Non potete pensare che siano sempre o ragazzi a sbagliare" ha spiegato sui social. Photo Credits: Kikapress, Red Communications; music by Korben MKdB



