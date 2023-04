Uomini e Donne oggi (21 aprile) non va in onda: ecco il motivo (e quando torna). Stop al daiting show di Maria De Filippi

Oggi, venerdì 21 aprile 2023, Uomini e Donne, non andrà in onda. A partire dalle 14.45 su Canale 5 i telespettatori non troveranno i loro amati tronisti e corteggiatori, ma i protagonisti di Amici. Infatti al posto del daiting show andrà in onda uno speciale di Amici 22, il talent show del sabato sera condotto, sempre, da Maria de Filippi.

Stop a Uomini e Donne, ecco perché oggi non va in onda

U&D non andrà in onda perchè il materiale registrato è terminato. L'ultima registrazione è stata lo scorso 16 aprile, e le puntate sono state mandate in onda mercoledì 19 e ieri, giovedì 20. Domani, sabato 22 i protagonisti dello show s troveranno in studio per registrare una nuova puntata che andrà in onda il 26 aprile.

Uomini e Donne infatti non andrà in onda, oltre a oggi, neanche lunedì 24 aprile nè martedì 25 aprile (giorno della Festa della Liberazione). Il programma, di conseguenza, ripartirà mercoledì 26 aprile, come sempre, alle ore 14:45 su Canale 5.