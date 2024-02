Roberta Di Padua: «Quando Alessandro stava con Ida Platano sono sempre stata al mio posto. Ora però ci amiamo»

È tornato di nuovo a Verissimo Alessandro Vicinanza, uno dei protagonisti di "Uomini e Donne". Ad accompagnarlo, questa volta, la nuova fidanzata Roberta Di Padua, alla sua prima intervista nel salotto di Silvia Toffanin.

Alessandro Vicinanza a Verissimo con Roberta di Padua: dal triangolo amoroso con Ida Platano alla felicità ritrovata, chi sono

L'intervista

«Io l'ho aspettato per un anno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quando l'ho visto tornare ho capito che una speranza c'era ancora». Queste le prime parole di Roberta Di Padua, ospite per la prima volta nel salotto di Silvia Toffanin. «Lei è stata sempre la mia calamita. Ho fatto dei giri, ma lei è sempre stato il mio chiodo fisso. Quando è tornata mi sono giocata tutte le carte», ha aggiunto Alessandro Vicinanza, prima di ripercorrere tutta la loro storia d'amore, fatta di alti e bassi. «Mi ha colpito subito la sua simpatia e la sua educazione, oltre all'aspetto fisico. Anche quando era con Ida io ho sempre continuato a seguirlo, sperando sempre in un suo ritorno. Con Ida ora ho un rapporto particolare. Ci siamo sempre scontrate perché siamo due donne con un carattere molto forte. Io non avrei problemi a prendermi un caffè con lei, contrariamente a quanto ha affermato Ida. Quando stava con lei, Alessandro non l'ho mai sentito. Io sono sempre stata al mio posto, rispettando il loro rapporto», ha rivelato Roberta. «Lei mi è piaciuta da subito, da quando l'ho vista la prima volta due anni fa. In passato i tempi non sono stati giusti per noi, ma questa volta non andrà così», ha aggiunto lui. Sul ritiro da "Uomini e Donne", Roberta ha poi aggiunto: «Ho lasciato il programma perché non ce la facevo più. Mi sono dovuta fermare. Da casa però è stato anche peggio. Mi sono riposata ma ho capito che non potevo annullarmi per un uomo, così sono tornata». Spazio poi al litigio a "Uomini e Donne", che ha fatto capire ad Alessandro di non voler perdere Roberta: «Da Maria (De Filippi ndr) succedono cose straordinarie», ha commentato il ragazzo.