C'è Posta per Te, Alessandra Amoroso interrompe l'esibizione e scoppia a piangere

C'è Posta per Te, Alessandra Amoroso ospite sabato sera nella trasmissione di Maria De Filippi interrompe l'esibizione e scoppia a piangere. Non ce l'ha fatta a continuare a cantare. Troppa emozione per la cantante che ha chiuso in lacrime il suo show commossa dalla storia di Santa e della sua figlia Jenny. La donna si è rivolta alla trasmissione per scusarsi con la figlia. Si sente colpevole di averla trascurata per seguire il figlio Luigi, morto pochi mesi fa affetto da tetraplegia.



«Ho voluto chiamare mia figlia Jenny - ha detto Santa - Ho dedicato la mia vita a Luigi e non a lei, ora voglio che Luigi restituisca la sua mamma a Jenny. Voglio farle incontrare Alessandra, che Jenny ammira molto, e dirle che proverò a essere ancora la mamma di una volta». E così la Amoroso è giunta in studio e ha deciso di dedicarle una canzone.



«Sono stata sempre io che ho avuto bisogno di te, con il problema di Luigi sono stata una mamma poco affettuosa e poco presente -, ha detto la mamma alla figlia - Tu sei stata una figlia e una sorella unica al mondo. Ti prometto che cercherò di cambiare e di essere una mamma più vicina». L'esibizione della Amoroso ha alzato le emozioni dei presenti e lei stessa è crollata in un pianto che non le ha permesso di continuare.



