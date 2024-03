Affari Tuoi, Amadeus in lacrime costretto a prendere i fazzoletti: «Mi fate piangere»

Mercoledì 27 Marzo 2024, 09:24

Nella puntata di Affari Tuoi andata in onda su Rai Uno martedì 26 marzo, diversi momenti di puro divertimento ha travolto sia il pubblico che Amadeus, fino al punto di farlo scoppiare in lacrime. Andrea da San Carlo di Cesena e sua moglie Simona hanno dato vita a una serie di esilaranti episodi che hanno reso indimenticabile la serata televisiva. Tra battute sagaci e situazioni comiche, la coppia ha conquistato i telespettatori grazie alla propria allegria contagiosa. Ma è stato proprio il conduttore, Amadeus, ad essere sopraffatto dalle situazioni createsi, tanto da non riuscire a trattenere le lacrime. Quello che si è visto è stato uno spettacolo televisivo in grado di regalare sorrisi ed emozioni, culminato con un lieto fine per Andrea e Simona, che hanno portato a casa un ricco premio di 75mila euro.

