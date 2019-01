Sfida all'ultimo tweet fra "Adrian" di Celentano su Canale 5 e Ultimo tango a Parigi in versione integrale su Rai2

Sfida all'ultimo tweet alla scalata dei trending topic fra Canale 5 e Rai2 che nella prima serata di lunedì hanno proposto rispettamente il primo episodio di Adrian, il lavoro teatrale di Adriano Celentano che ha segnato anche il suo ritorno in tv dopo sette anni, e la versione integrale di Ultimo tango a Parigi. In testa Celentano con 13 mila tweet alla fine della trasmissione.

Su Rai2 il capolavoro del 1972 di Bernardo Bertolucci è stato preceduto da un commento di Carlo Freccero che ha ricordato che il film costò al regista Bertolucci la condanna per offesa al comune senso del pudore e la privazione dei diritti civili per cinque anni. La storia è quella tra Paulle e Jeanne, interpretati da Marlon Brando e Maria Schneider: un quarantacinquenne americano trapiantato a Parigi la cui vita dopo il suicidio della moglie sembra non avere più senso, e una giovane, figlia di un colonnello e fidanzata di un regista cinematografico emergente. La loro relazione, nata in un appartamento in affitto che i due casualmente si trovano a visitare insieme, si trasforma in un vortice di passione, amore e distruzione.



