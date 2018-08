Perdita di pressione sulla Iss, un micro meteorite danneggia la Soyuz attraccata alla Stazione spaziale

di Enzo Vitale

«Intorno alle ore 7 di mercoledì -si legge nel documento pubblicato qui -, i controllori di volo della Stazione spaziale internazionale a Houston e Mosca hanno iniziato a vedere segni di una piccola perdita di pressione nel complesso spaziale. Mentre i controllori di volo controllavano i loro dati, è stata presa la decisione di permettere all'equipaggio della Spedizione 56 di dormire perché non c'era alcun pericolo. Quando l'equipaggio è stato svegliato, i controllori di volo della missione Control di Houston e del Centro di controllo della missione russo fuori Mosca hanno iniziato a lavorare sulle procedure per cercare di determinare la posizione della perdita.

I sei membri dell'equipaggio, il comandante della stazione Drew Feustel, gli ingegneri di volo Ricky Arnold e Serena Auñón- della NASA, Alexander Gerst dell'ESA (Agenzia spaziale europea) e Oleg Artemyev e Sergey Prokopyev dell'agenzia spaziale russa Roscosmos, si sono riuniti nel segmento russo di la stazione e, dopo ampi controlli, hanno riferito che la perdita sembra essere su una parte di competenza russa. I responsabili del programma e i controllori di volo continuano a monitorare la situazione mentre l'equipaggio lavora attraverso le procedure di risoluzione dei problemi».





(Il tweet della Nasa su Twitter)

I cosmonauti russi hanno pensato di usare un sigillante di loro invenzione, mentre gli astronauti americani erano di tutt'altra idea. Sta di fatto che Nasa e Roscomos stanno ancora decidendo il da farsi sul forellino scoperto a bordo della Stazione spaziale che ha causato una leggera perdita di pressione e di aria sulla Iss. A quanto pare il forellino è stato causato da un micro meteorite. La stessa Roscomos, l'Agenzia spaziale russa, ha spiegato che il minuscolo foro si trova sulla struttura della navicella Soyuz MS-09, quella su cui erano saliti a giugno gli ultimi astronauti e quella con la quale gli stessi astronauti dovranno ritornare a Terra.(Lo screenshot del Blog della Nasa)TUTTO SOTTO CONTROLLOIn ogni caso le due Agenzie spazieli tendono a minimizzare l'accaduto, la situazione è perfettamente sotto controllo e gli scienziati stanno cercando soluzioni rapide. Oltretutto sembra che a bordo non siano mancate discussioni su come affrontare la riparazione del foro di circa 2 millimetri. Leggendo qua e là pare che per adesso la soluzione trovata è stata quella di chiudere la "falla" con del nastro adesivo speciale, ma si tratta naturalmente di una soluzione temporanea, considerando il fatto che tre degli attuali componente dovranno scendere sulla Terra a dicembre.IL MESSAGGIO SUL BLOG DELLA NASA