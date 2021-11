Youtube disattiva questa storica opzione

YouTube sta per apportare numerose novità all'interno della piattaforma e, tra queste, anche la disattivazione di un'opzione storica. Si sta per dire addio, infatti, al pollice verso, meglio conosciuto come "dislike". In realtà il famoso tasto non andrà in pensione definitivamente: perderà il conteggio pubbico, ma sarà visibile ancora agli occhi dei creator, che potranno usarlo sempre come misura di gradimento per i video postati. Foto: Shutterstock - Music: 'Perception' from Bensound.com

LEGGI ANCHE >> FACEBOOK HA CANCELLATO UN MILIARDO DI PROFILI

APPROFONDIMENTI NEWS WhatsApp, come nascondere i tuoi dati ai contatti invadenti LA CURIOSITA' Whatsapp, qualcuno spia le tue chat? Ecco come controllare se... LA NOVITÀ WhatsApp ora si può usare anche senza connessione: ecco... TECNOLOGIA iPhone, la nuova funzione mette a rischio la privacy (degli...