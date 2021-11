WhatsApp ora si può usare anche senza connessione: ecco come

Periodo pieno di novità per tutti gli utenti di WhatsApp che sta introducendo alcune funzioni che ne agevolano l’utilizzo. Ora si possono inviare messaggi sulla piattaforma anche in assenza di una connessione internet. Rimanere senza rete, infatti, è il maggiore limite nella fruizione di qualsiasi servizio online, a maggior ragione quando si tratta di messaggistica. Gli sviluppatori di WhatsApp sono proprio partiti da qui per implementare l’usabilità del social di cui è stata rilasciata una versione beta.

