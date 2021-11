iPhone, la nuova funzione mette a rischio la privacy (degli altri)

La tutela della privacy è sempre stato un argomento caldo in casa Apple, che da sempre mette in atto funzioni per proteggere i dati sensibili dei suoi utenti. Qualcosa, però, sembra essere sfuggito e si parla degli iPhone. Si tratta di «Ascolto dal vivo», che permette a chi ha deficit di udito di assistere a un volume più adatto alle conversazioni a cui partecipa. Una funzione lodevole, che, però, potrebbe essere utilizzata anche da chi ha altri scopi.

WhatsApp, cos'è la truffa dei 500 euro: attenzione al finto premio che viene promesso

Foto: Shutterstock - Kika Press | Music: "Perception" from Bensound.com