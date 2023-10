Un "diavolo di polvere" marziano avvistato su Marte: le immagini inquietanti della NASA

Mercoledì 4 Ottobre 2023, 11:11

Il pianeta rosso, Marte, continua a sorprenderci con le sue peculiarità geologiche e atmosferiche, e l'ultima scoperta della NASA non fa eccezione. Il rover Perseverance della NASA, che è atterrato su Marte nel febbraio 2021, ha recentemente catturato un evento meteorologico unico che sfida le nostre conoscenze scientifiche: un "diavolo di polvere" marziano. I "diavoli di polvere" sono colonne verticali di aria calda e particelle, un fenomeno meteorologico noto sulla Terra, ma fino ad ora, non pensavamo potesse verificarsi su Marte. Tuttavia, il rover Perseverance ha registrato un affascinante spettacolo mentre questo "diavolo di sabbia" si muoveva da est a ovest a una velocità di circa 20 km/h, estendendosi per quasi 2000 metri sulla superficie marziana. Questo straordinario evento è stato catturato mentre il rover si trovava nella regione di Thorofare Ridge, situata sul bordo occidentale del cratere Jezero di Marte. Il cratere Jezero è stato scelto come sito di atterraggio del rover Perseverance a causa della sua presunta storia di un lago antico, e l'obiettivo principale della missione è studiare le prove di vita microbica passata su Marte. Il "diavolo di polvere" marziano è stato filmato a una distanza di circa 4 chilometri dal rover, che ha catturato queste immagini uniche mentre continuava la sua missione di esplorazione sulla superficie del pianeta rosso. Ma cosa sono esattamente questi "diavoli di polvere"? Sulla Terra, si formano quando una particolare combinazione di vento, temperatura e terreno crea colonne di aria calda che si innalzano verticalmente, portando con sé particelle di polvere. Tali fenomeni possono essere spettacolari da osservare, ma possono anche rappresentare una sfida per i veicoli terrestri e la visibilità. Photo Credits: Kikapress, 123rf music by Korben



