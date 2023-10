Ufo, un milione di dollari in cambio di «un video che provi l'esistenza degli alieni»: l'idea della società di prodotti smart per la sicurezza

Un premio di 1 milione di dollari per chiunque riuscirà a catturare un avvistamento alieno con le telecamere del campanello. È questa l'idea di Ring, società di Amazon specializzata in prodotti smart per la sicurezza.

L'idea

«Ring's Million Dollar Search for Extraterrestrials» è la campagna lanciata da Ring, società di Amazon specializzata in prodotti smart per la sicurezza, per incoraggiare gli utenti a cercare nei filmati delle proprie telecamere di sorveglianza eventuali segni di attività innaturali o anormali. Secondo l'azienda, «Per quasi 100 anni, scienziati, esperti e proprietari di case hanno condiviso storie e videoclip di avvistamenti extraterrestri.

I video raccolti, saranno poi esaminati da un "esperto spaziale ed extraterrestre". Se il professionista considererà il filmato soddisfacente, al proprietario verrà assegnato il premio in denaro. Un premio che potrebbe arrivare in forma più piccola anche a coloro che cercheranno di "ingannare" la società, con video falsi ma creativi che potrebbero imbrogliare qualcuno che non è a conoscenza delle truffe come l'esperto.

«Mostraci i tuoi migliori costumi, accessori, trucchi, oggetti di scena o altri mezzi artificiali extraterrestri e potresti avere diritto a vincere un buono regalo Amazon da $ 500 per la tua straordinaria creatività. Divertiti e non lasciarti ingannare dai costumi realistici che potresti vedere ad Halloween!», ha scherzato la compagnia.

One lucky person can win $1 million from Ring if they can show scientifically-viable evidence of extraterrestrials from their Ring camera. pic.twitter.com/tcZw4Jui2u — USA TODAY (@USATODAY) October 5, 2023

Gli avvistamenti

Anche se la «Ricerca di extraterrestri da un milione di dollari» sembri essere principalmente per divertimento, le telecamere Ring hanno ripreso molte potenziali attività extraterrestri nel corso degli anni. A luglio, per esempio, una delle telecamere di sicurezza della società avrebbe catturato una misteriosa palla di fuoco verde che attraversava il cielo notturno in Louisiana, scatenando teorie cospirative secondo cui un UFO sarebbe passato mentre tutti gli altri dormivano. Gli scettici si rifiutarono di accettare la conclusione dei meteorologi secondo cui l'esplosione di luce verde era solo una meteora, e molti teorizzarono che si trattasse di un alieno in fase di atterraggio nello Stato del Pelican. Tre anni prima, il dispositivo Ring di un uomo del Texas ha catturato il momento in cui è stato apparentemente rapito da un UFO di passaggio. Fortunatamente, è stato riportato sulla Terra, attribuendo il filmato a uno stupido problema tecnico.