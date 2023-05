Torino, domani alle OGR il forum innovazione di Fortune Italia

Domani, le Officine Grandi Riparazioni di Torino ospiteranno la seconda edizione del 'Forum Innovazione’, organizzato da Fortune Italia in collaborazione con Smart Puglia. Multinazionali, imprenditori, politici e professori universitari si incontreranno a Torino per discutere di tecnologia e innovazione, delle nuove frontiere del settore e delle loro ricadute in campo sociale, economico, lavorativo e accademico. In programma nove tavoli tematici, per un totale di oltre cento esperti, dove i partecipanti incroceranno le loro professionalità per parlare di fintech, robotica e industria 4.0, sicurezza informatica, space economy, agritech e foodtech mobilità delle persone, transizione digitale, gaming e new media:uno sguardo a 360° su uno dei settori più dinamici e competitivi al mondo in cui l’Italia vanta numerose eccellenze.

​

“Partiamo da una premessa, le parole innovazione e progresso tecnologico, nell’immaginario di molti evocano scenari distopici alla 1984 di Orwell – commenta Leonardo Donato, ceo di Fortune Italia – Esiste una narrazione che, fondendo realtà, finzione e fake news, vorrebbe portare la gente a credere nel controllo delle masse, quando invece sono le persone le prime a postare la loro vita sui social h24, che l’intelligenza artificiale sia la premessa a scenari apocalittici, a parlare di manipolazione del pensiero, ad accettare e rendere virali fake news senza una qualsiasi verifica, a resistere al cambiamento tecnologico e a viverlo passivamente, negandosi così il meglio che l’innovazione ci può offrire nella vita di tutti i giorni. Per citare un classico ‘gli androidi non sognano pecore elettriche’; meglio concentrarsi sulla realtà dei fatti e ascoltare gli esperti. A Torino, riporteremo l’uomo al centro del dibattito, racconteremo casi virtuosi di innovazione attraverso la voce delle eccellenze del settore, mostrando come la tecnologia possa migliorare la nostra vita – a patto ovviamente che la si abbracci e si decida di imparare a usarla correttamente – e di aziende che stanno investendo fortemente nel nostro paese, aumentandone la credibilità e creando occupazione.”





“Il Forum Innovazione quest’anno – dichiara l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia, Alessandro Delli Noci – vede la forte collaborazione tra Fortune Italia e Regione Puglia. Un progetto di co-branding che ci permette, anche attraverso il premio “Smart Puglia, di promuovere l’immagine della Puglia come di un territorio che investe e scommette sull’innovazione. L’innovazione è uno dei pilastri della politica industriale regionale e ha ispirato la nuova programmazione 2021-2027. Oggi in Puglia opera un vero e proprio ecosistema dell’innovazione nel quale il lavoro di università e organismi di ricerca è fortemente integrato con il sistema delle imprese e orientato all’offerta e alla produzione scientifica e tecnologica.”Per ospitare il II Forum Innovazione sono state scelte le Officine Grandi Riparazioni di Torino, un hub dell’innovazione incastonato in uno dei più importanti esempi di architettura industriale dell'Ottocento, il luogo ideale per discutere i temi trattati il 3 maggio.