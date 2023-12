TikTok, sicurezza e sostenibilità con il Progetto Clover. Gli investimenti per proteggere la community europea

TikTok definisce nuovi standard di sicurezza e sostenibilità con il Progetto Clover, un programma da 12 miliardi di euro. Oltre 150 milioni di persone in tutta Europa visitano TikTok ogni mese per esprimere la loro creatività, apprendere nuove competenze, promuovere e far crescere la propria attività professionale o semplicemente per godersi contenuti di intrattenimento.

Sappiamo che una portata così ampia di utenti che mensilmente si rivolgono a noi comporta una responsabilità: il nostro obiettivo è che le persone su TikTok possano sentirsi sicure e che possano avere fiducia in noi rigurado ai loro dati.

L’investimento in Project Clover

Annunciato oggi un investimento da oltre 12 miliardi di euro in Europa nei prossimi dieci anni per realizzare il Progetto Clover, un programma di sicurezza leader nel settore che mira a fornire agli utenti europei una protezione dati all'avanguardia. L’annuncio dell’investimento giunge nel momento in cui TikTok ha preso possesso ufficialmente della prima componente funzionale nel nuovo data center nella regione di Hamar, in Norvegia. Il sito comprende infatti tre strutture separate, la prima delle quali è stata consegnata questa settimana: a regime, ognuna di essere archivierà dati di utenti europei di TikTok.

In fase di avvio l’installazione e i test dei server nel primo edificio, con l’obiettivo di avviare la migrazione dei dati degli utenti entro l’estate prossima. Si prevede che le altre due strutture nel sito di Hamar saranno consegnate nella seconda metà dell’anno prossimo, con l’inizio della migrazione dei dati programmata per la fine del 2024. Una volta completato, sarà il data center più grande d’Europa. Questa cifra di 12 miliardi di euro comprende una serie di investimenti: le attività operative nel data center in Norvegia e dei nostri altri due centri in Irlanda che, collettivamente, ospiteranno i dati degli utenti europei; uno dei data center in Irlanda è già operativo e ha iniziato ad archiviare i dati degli utenti all’inizio di quest'anno; La collaborazione con NCC Group, una società di sicurezza indipendente di terza parte che fornisce un controllo esterno sul nostro approccio, compresi l’auditing e la verifica dei nostri controlli e delle protezioni dei dati, il monitoraggio dei flussi e la segnalazione di eventuali incidenti; l’implementazione di tecnologie per il potenziamento della privacy, per rafforzare ulteriormente i nostri già solidi processi a protezione dei dati degli utenti.

L’allineamento con i nostri impegni per il clima Il data center in Norvegia non si limita a supportare i nuovi standard di sicurezza dei dati che stiamo definendo, ma si allinea anche con il nostro obiettivo di essere carbon neutral entro il 2030 rispetto alle emissioni delle nostre attività operative. La riduzione delle emissioni e le forniture di elettricità da fonti rinnovabili al 100% sono alcuni tra gli impegni centrali per questo obiettivo.

Una volta completato, il data center in Norvegia sarà la struttura di co-localizzazione più grande in Europa a funzionare al 100% con energia rinnovabile.

A sua volta, il sito di Hamar definisce un nuovo standard per il nostro approccio futuro alle attività operative dei nostri data center a livello globale, per raggiungere l’obiettivo 'carbon neutral'. L’impegno verso l’Europa Con una base di utenti in costante crescita, e oltre 5.000 persone che lavorano su TikTok in tutta la regione, l’Europa è di importanza cruciale per la nostra piattaforma. Continueremo a investire a lungo termine in tecnologie avanzate, in collaborazioni con i leader nel settore e in risorse umane, come parte del nostro costante impegno a proteggere la sicurezza della nostra community e dei suoi dati.